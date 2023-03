Stiefmutter prügelte ihren dreijährigen Sohn zu Tode

Eine 23-jährige Frau in England wurde am Donnerstag wegen Totschlags an ihrem dreijährigen Stiefsohn zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt. Der kleine Harvey, der nicht sprechen konnte und autistisch war, wurde im August 2021 Opfer eines "nachhaltigen gewalttätigen Angriffs", sagte der Richter am Gericht in Nottingham. Die Frau hatte behauptet, dass der Junge rücklings von einem Sofa gefallen sei und mit dem Kopf auf den Boden geknallt wäre. Das Gericht kam jedoch zu dem Schluss, dass sie das Kind mehrmals geschlagen hatte. Bereits zuvor hatte sie das Kind mehrmals misshandelt und ihm dabei einen Arm gebrochen.