Stichwahl-Duell zwischen Mair und Staudinger

Die Bürgermeisterin und ihr Herausforderer stellen sich am Dienstag in einer Live-Diskussion von VOL.AT und VN.at den Fragen zur Zukunft von Hard. Im Anschluss analysieren Politexperten das Duell der beiden Spitzenkandidaten.

Der Countdown läuft: Am Sonntag, den 27. September 2020, müssen in Hard die Bürgerinnen und Bürger noch einmal zur Wahlurne.

Amtsinhaberin Eva Maria Mair und SPÖ-Chef Martin Staudinger gehen in Hard in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt.