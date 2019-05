„Stich um Stich“ - 150 Jahre Stickerei in Vorarlberg

Geschichte der Vorarlberger Stickerei wurde im Lusthaus präsentiert

Die Stickerei hat in Lustenau eine lange Tradition. Ursprünglich aus dem Raum St. Gallen ins Vorarlberger Rheintal importiert, werden nunmehr seit 150 Jahren verschiedenste Stickereien industriell angefertigt. Begonnen hat all das in Lustenau mit den Brüdern Josef und Johann Hofer. Diese stellten 1869 in der Kapellenstraße die ersten Handstickmaschinen in Vorarlberg auf und fanden bald viele Nachahmer. In den nachfolgenden Jahrzehnten etablierte sich Lustenau als Hochburg der boomenden Maschinenstickerei.