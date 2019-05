Steuerreform: Marketing-Gag oder Meilenstein?

In der ORF-Sendung "Im Zentrum" diskutierten hochrangige Experten aus Politik und Wirtschaft über die Gegenfinanzierung der neuen Steuerreform sowie die Abschaffung der Kalten Progression.

Ein heiß diskutiertes Thema gleich von Beginn weg in der Runde war, wie die Steuerreform denn gegenfinanziert wird. ÖGB-Präsident Katzian vermisste in der Diskussion beispielsweise eine Strukturreform auf Einnahmenseite. Vieles von dem, was umgesetzt wurde, lande wegen der Kalten Progression nicht in den Geldbörsen der Österreicher, meinte Katzian. Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs erwiderte daraufhin, dass im Wahlkampfprogramm der Regierung nachweislich die Abschaffung der Kalten Progression stehe und die Regierung bis Ende der Legislaturperiode einen Beschluss zur Abschaffung der Kalten Progression fassen werde.