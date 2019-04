Steuerreform kommt in Etappen - Die Maßnahmen im Detail

Die Regierung hat am Dienstag ihre Steuerreform vorgestellt. Kernpunkt ist die angekündigte Senkung der Lohn- und Einkommensteuer, die nun aber gestaffelt in Kraft tritt.

Ebenfalls in zwei Schritten kommen niedrigere Gewinnsteuern für Firmen. Bis zum Wahljahr 2022 sinken die Steuern so um 6,5 Mrd. Euro und 2023 um weitere 800 Mio. Euro. Zur Finanzierung wird u.a. die Tabaksteuer wieder valorisiert. Die Gesetzesentwürfe sollen nach Angaben der Regierung demnächst folgen und vor dem Sommer vom Nationalrat beschlossen werden. Seine Budgetrede für 2020 hält Finanzminister Hartwig Löger am 15. Oktober. Die bisher angekündigten Details der Reform: