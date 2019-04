Steuerreform entlastet Arbeitnehmer und senkt Gewinnsteuern

Die türkis-blaue Steuerreform soll zu drei Viertel den Arbeitnehmern zugutekommen. Das hat die Regierung im Vorfeld der Präsentation am Dienstag angekündigt. Im Gegensatz zur letzten rot-schwarzen Steuerreform 2015/16 werden diesmal aber auch die Unternehmen entlastet.

Die Körperschaftsteuer auf Gewinne sinkt in zwei Schritten von 25 auf 21 Prozent. In Summe kostet die Reform 6,5 Mrd. Euro.

Entlastung für Arbeitnehmer

Offiziell will die Regierung ihren Stufenplan am Dienstagvormittag vorstellen. Dass die Krankenversicherungsbeiträge für Geringverdiener 2020 sinken sollen, ist aber schon länger bekannt. Ebenso die für 2021 geplante Senkung der unteren drei Lohn- und Einkommensteuer-Tarife für Arbeitnehmer und Selbstständige (von 25, 32 und 42 Prozent auf 20, 30 und 40). In Summe soll das 5 von insgesamt 6,5 Reform-Milliarden kosten und bei einem Monatseinkommen von 1.500 Euro eine Entlastung von 500 Euro pro Jahr bewirken.