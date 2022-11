Steu/Koller zum sechsten Mal Rodel-Staatsmeister

Sieg für Steu/Koller bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck-Igls

Sieg für Steu/Koller bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck-Igls ©Österreichischer Rodelverband

Sieg für Steu/Koller bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck-Igls ©Österreichischer Rodelverband

Igls (dk). Bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften der Kunstbahnrodler am 27.11.22 in Innsbruck-Igls sicherten sich Thomas Steu (Rodelclub Sparkasse Bludenz) und sein Tiroler Partner Lorenz Koller zum sechsten Mal in Folge den Staatsmeistertitel im Doppelsitzer.