Steu/Koller siegen weiter

Altenberg (dk). Die Erfolgsserie des Doppelsitzerpaares Thomas Steu (Rodelclub Sparkasse Bludenz) und Lorenz Koller (Tirol) geht weiter.

Lagen Steu/Koller nach dem 1. Lauf in der schwierigen Bahn von Altenberg (BRD) mit einem Rückstand von achttausendstel Sekunden noch hinter den Deutschen Eggert/Benecken am 2. Platz, drehten sie im 2. Lauf den Spieß um und sicherten sich mit demselben Zeitvorsprung noch den Sieg. Damit feierten Steu/Koller ihren dritten Saisonsieg und liegen mit dem Punktemaximum an der Weltcupspitze. Eine weitere Talentprobe gaben auch Yannick Müller (Bludenz) und Armin Frauscher (Tirol) ab, die mit dem 6. Gesamtrang wieder in die Weltspitze fuhren.