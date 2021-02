Steu/Koller holten alle drei Kristallkugeln

St. Moritz (dk). Mit dem Weltcuprennen der Kunstbahnrodler in St. Moritz (CH) ging für das rot-weiß-rote Team die erfolgreichste Saison der Geschichte zu Ende. Wesentlichen Anteil am Erfolg hatten auch die Athleten vom Rodelclub Sparkasse Bludenz.

„Stars“ der Austria-Rodler waren ohne Zweifel die Doppelsitzer mit dem Bludenzer Thomas Steu und seinem Tiroler Partner Lorenz Koller. In St. Moritz genügte ein siebter Rang, um auch die Kristallkugel im klassischen Doppelsitzerbewerb zu gewinnen. Die Siegertrophäen im Sprintbewerb und im Gesamtweltcup hatten sie ja bereits in der Tasche. Eine großartige Leistung, vor allem wenn man die Vorgeschichte von Thomas Steu mit seinen schweren Verletzungen im Vorjahr bedenkt. Eine tolle Saison auch für das zweite Bludenz/Tirol-Duo mit Yannick Müller und Armin Frauscher. Das Duo rodelte in ihrer erst zweiten Saison am Doppelsitzer mit zwei Ausnahmen immer in die Top-10 und ließ mit zwei Podestplätzen aufhorchen. Den Gesamtweltcup beendeten Müller/Frauscher auf dem beachtlichen sechsten Platz. In St. Moritz belegten sie Rang 15. Der dritte im Bludenzer Bunde, Jonas Müller, der heuer dreimal am Podium stand, musste in St. Moritz nach zwei durchwachsenen Läufen mit Platz 19 Vorlieb nehmen. Im Gesamtweltcup landete Müller auf Rang 10.