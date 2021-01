Steu/Koller gewinnen Rodel-Gesamt-Weltcup

Igls (dk). Es ist vollbracht: Thomas Steu und Lorenz Koller sicherten sich beim Heimweltcup in Innsbruck-Igls vorzeitig den Gesamt-Weltcup der Doppelsitzer.

Beim klassischen Doppelsitzerbewerb am Samstag raste das Bludenz/Tirol-Duo Thomas Steu/Lorenz Koller auf Rang 3 und ließen ihre schärfsten Konkurrenten Eggert/Benecken (BRD) hinter sich, die sich mit Rang 5 begnügen mussten. Beim Sprint am Sonntag machte das rot-weiß-rote Paradeduo mit Rang 2 den Sack endgültig zu und sicherte sich sowohl die kleine Kristallkugel im Sprint-Weltcup als auch vorzeitig den Gewinn des Gesamt-Weltcups. Thomas Steu: „Gewaltig, die Freude ist riesengroß! Ich kann das gar nicht in Worte fassen, muss das erst wirken lassen.“ Eine weitere Talentprobe lieferten auch Yannick Müller (Bludenz) und Armin Frauscher (Tirol) mit dem jeweils achten Rang im klassischen Doppelsitzer und auch im Sprintbewerb. Im Gesamt-Weltcup liegen die beiden auf Rang 6. Nicht nach Wunsch lief es im Einsitzerbewerb für Jonas Müller vom Rodelclub Sparkasse Bludenz. Zur Halbzeit als Fünfter im absoluten Spitzenfeld liegend, kam er in Durchgang zwei zu Sturz und schied aus.