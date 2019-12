Sternsinger Aktion für Kenia

Hohen Besuch erhielten die Kinder der dritten und vierten Klassen der Volksschule Tschagguns dieser Tage

Eine Abordnung aus Kenia mit einer Dolmetscherin und der Organisatorin Andrea Stüttler aus Tschagguns kamen in die Schule, um Kenia vorzustellen. Denn dieses Jahr geht das gesammelte Geld der Sternsinger-Aktion nach Kenia in Afrika. Um den Kindern die Aktion bewusst zu machen, und was das Geld alles bewirken kann, stellten die beiden Afrikaner ihr Land vor. Dabei durften die Kids auch selbst aktiv werden. Mit einem Ratequiz begann die rund zweistündige Aktion. „Es wird immer schwieriger Kinder für diese Aktion zu gewinnen.

Das Bewusstmachen wofür das Geld verwendet wird, was es bewirkt und was jeder Einzelne dazu beitragen kann, ist das Ziel unseres Besuchs“, umreißt Andrea Stüttler vom Pfarrgemeinderat Tschagguns die Intention, die hinter dem Besuch steckt. Doch auch die Nationaltracht wurde vorgestellt und in diese durften Julius und Shala sogleich auch schlüpfen, was für großes Aufsehen bei den Kindern sorgte. Am End der zwei Schulstunden waren die rund 40 Schüler um viel Wissen reicher und hatten auch sehr viel Spaß beim Lernen gehabt.