Sternsinger 2022: Die Heiligen Drei Könige zu Besuch bei Russmedia

Die Sternsinger ziehen auch heuer wieder durchs Ländle. Eine Schwarzacher Gruppe besuchte auch Russmedia.

Kaspar, Melchior und Balthasar lassen sich auch in schwierigen Zeiten nicht von ihrer Mission abbringen. Seit Montag sind sie in ganz Österreich unterwegs. Die Sternsingeraktion 2022 unterstützt indigene Völker im brasilianischen Regenwald. Vereinfacht geht es darum, Regenwald und amit Wohnraum der Menschen in Amazonien zu retten.

Sternsingeraktion mal anders

Elena, Jana, Sophia und Aurelia von der Sternsinger-Schar in Schwarzach statteten mit Eseldame Rosie dem Medienhaus einen Besuch ab. Aufgrund der aktuellen Coronasituation konnten in Schwarzach nicht wie gewöhnlich die Haushalte besucht werden. Die Sternsinger zogen daher in mehreren Gruppen durch die Gemeinde und waren an 24 verschiedenen Plätzen zu sehen und zu hören.