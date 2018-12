Sternschnuppen-Zauber am klaren Nachthimmel

Der Meteorenschauer der Geminiden lockt ab heute bis zum 17. Dezember auch bei klirrender Kälte nachts nach draußen. Die meisten Sternschnuppen werden in der Nacht auf Freitag, den 14. Dezember, erwartet.

Wer es in der vorweihnachtlichen Zeit gerne romantisch wagt, findet in den kommenden Nächten eine Alternative zu Kuscheldecke, Keksen und Co. Der Meteorenschauer der Geminiden veranstaltet zurzeit eine funkelnde Show am Himmelszelt. Also gut einpacken und raus in die klare Nacht, um das Spektakel nicht zu verpassen.