Sternfahrt eröffnet Fahrradsaison

Am kommenden Samstag wird die heurige Zweiradsaison mit einer Regio-Sternfahrt nach Rankweil eröffnet.

Meiningen . Fahrradfahrer aus den Vorderland-Gemeinden und aus Feldkirch werden am kommenden Samstag, 15. April gemeinsam aus ihren Gemeinden in Richtung Rankweiler Ortszentrum radeln und somit ein Zeichen für klimafreundliche Fortbewegung setzen. Dazu wartet auf die Besucher ab 14.30 Uhr auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Nach der gemeinsamen Anfahrt aus den verschiedenen Gemeinden wartet am Zielort am Rankler Marktplatz alles rund ums Radfahren: Neben Gratis-Fahrradreinigungen, stehen auch E-Bikes zum Testen bereit und beim Stand von „Fairvelo und Vorradeln“ laden Leihlasten- und Falträder zum Ausprobieren ein. Beim Stand vom „Naflahus“ werden kleine Macken an Fahrrädern kostenlos repariert und die Regio informiert über Förderungen für Trolleys und Anhänger.