Sternen Neubau auf Schiene

Nach dem Realisierungswettbewerb liegen nun die Pläne für den Sternbräu Neubau in Rankweil vor.

Rankweil . Nachdem im vergangenen Jahr die Lichter in der traditionellen Rankweiler Braugaststätte ausgingen, entsteht in den kommenden Jahren auf dem „Sternbräu Areal“ ein neuer Gebäude-Komplex mit rund 56 Wohnungen, einem neuen Gasthaus samt Brauerei und Museum, sowie einer beeindruckenden Skybar.

Bereits zum Ende des vergangenen Jahres lud die Roberto Maier Immobilien GMBH als Bauträger zu einem Architektenwettbewerb zur Überbauung des Sternbräu Areal in Rankweil. Fünf Planungsbüros aus ganz Vorarlberg unterbreiteten in weiterer Folge der Jury ihre Vorschläge, wobei am Ende ausschließlich das Projekt von Marte.Marte Architekten ZT alle gestellten Anforderungen herausragend erfüllt hat und somit einstimmig zum Sieger gekürt wurde. Zwar fehlt aktuell noch der Abbruchbescheid für den Altbestand des Sternbräu, trotzdem hofft der Bauträger auf einen Baustart noch in diesem Jahr. Dabei wird die Roberto-Maier-Immobilien-Gruppe zwischen 15 und 17 Millionen Euro in dieses Projekt investieren.