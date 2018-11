Sterne und Herzen sorgen für leuchtende Kinderaugen

Die Sozialaktion „Hard für Hard“ der Hardar Wealloruschar geht in die nächste Runde: Während in den vergangenen Jahren Adventskalender und Jausenbretter für den guten Zweck aufgelegt wurden, können Sie dieses Jahr mit dem Kauf von LED-Ansteck-Sternen und -Herzen Gutes tun.

Die Lichter sind in zwei unterschiedlichen Formen ab Mitte November in vielen Harder Geschäften und natürlich auch beim Harder Adventzauber am 1. Dezember 2018 in den Schulhöfen der Volksschule Markt erhältlich. Der Preis beträgt fünf Euro, der Erlös kommt zur Gänze der Aktion „Hard für Hard“ zu Gute. Mit dem Kauf der symbolisch leuchtenden LED-Herzen und -Sternen unterstützen Sie die Wealloruschar dabei, bedürftigen Harderinnen und Hardern, egal ob Groß oder Klein, ein Licht in der Weihnachtszeit zu schenken und deren Herzen zu erwärmen. „Vergelt’s Gott“