Stereo Ida & PH Lion im Chybulski

Zwei bezaubernde Frauenstimmen an einem Abend im Chybulski

Rasant wurden die Gipsys II und IV präsentiert, und natürlich durfte auch der neue Song „Gin Tonic with Gurks“ nicht fehlen. „You brought light to my darkness“ singt Mona in einen ihrer Songs, der einem Krebspatienten gewidmet wurde. Auch der „Man on the moon“ war mit im Repertoire. Mediterrane Urlaubsstimmung wie auf einem Mittelmeer-Trip kam bei ihrem gefühlvollen Song „Night Sea Journey“ auf.