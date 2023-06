Stellungnahme der Indigo GmbH zu den Insolvenzanträgen der Sykora GmbH

Drei Firmen des ehemaligen Skirennläufers und ORF-Kommentators Thomas Sykora sind insolvent. Das sagt die Indigo GmbH zu den Insolvenzanträgen.

"Wir bedauern zutiefst, dass Thomas Sykora sich gezwungen sah, Insolvenzanträge über seine drei Unternehmen zu stellen. Thomas Sykora war einer unserer ersten Franchisenehmer. Wir haben über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Sein my Indigo Standort in der Plus City war überaus erfolgreich, sowohl vor als auch nach der Pandemie. Die Gründung von weiteren Gastronomiebetrieben, finanziert durch die Ergebnisse des my Indigo Plus City, dem 'momo-Kitchen.Coffee.Lounge' in seinem Heimatort Waidhofen an der Ypps und einem zweiten my Indigo in der Lentia City in Linz, erfolgte zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, nämlich kurz vor Ausbruch der Pandemie. Die erzwungenen Schließungen aufgrund der Pandemie und das Fehlen von Umsätzen aus Vorperioden führte dazu, dass es kaum Ansprüche für Covid Förderungen gab und damit zu großen Verlusten der beiden Betriebe. Obwohl die Geschäftsentwicklung in der Lentia City in den letzten Monaten äußerst positiv war, erwies es sich als langfristig nicht darstellbar die entstandenen Verluste zu kompensieren. Dies führte schließlich zu den Insolvenzanträgen, die ausschließlich die drei Betriebe von Thomas Sykora und weder die Indigo GmbH als Franchisegeber noch andere my Indigo Franchisepartner Betriebe betreffen. Es ist unser klares Ziel, die zwei my Indigo Standorte in Linz und damit auch die Arbeitsplätze zu sichern. Dafür werden wir uns zeitnah mit dem Masseverwalter sowie den Vermietern (Lentia City und Plus City) austauschen, um den Erhalt der Standorte in Oberösterreich sicherzustellen. Wir wünschen Thomas Sykora viel Kraft und alles Gute für die Zukunft."