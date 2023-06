Ex-ÖSV-Star schlittert in eine Millionen-Insolvenz

Drei Firmen des ehemaligen Skirennläufers und ORF-Kommentators sind insolvent.

Der ehemalige Skirennläufer und ORF-Kommentator Thomas Sykora sieht sich mit dem Konkurs seiner drei Firmen konfrontiert. Die TS Food Plus GmbH & Co. KG, TS Food Plus GmbH und Sykora GmbH mit Sitz in Ybbsitz, Niederösterreich, haben am Montag beim Landesgericht St. Pölten Insolvenz angemeldet.

33 Mitarbeiter und 70 Gläubiger sind betroffen

Laut dem KSV1870 wird kein Sanierungsplan angestrebt, und die Passiva belaufen sich insgesamt auf knapp 1,1 Millionen Euro. Insgesamt sind 33 Mitarbeiter und etwa 70 Gläubiger betroffen.

Thomas Sykora 1998 in Kitzbühel. ©APA

Die TS Food Plus GmbH & Co. KG betreibt als Franchisenehmerin das Restaurant "my Indigo Lentia City" in Linz, während die TS Food Plus GmbH die "momo-Kitchen.Coffee.Lounge" in Waidhofen an der Ybbs führt. Die Sykora GmbH ist hauptsächlich im Ski-Geschäft tätig, wobei der Schwerpunkt seit 2016 als Franchisenehmerin auf dem Restaurant "my Indigo PlusCity" in Pasching (Bezirk Linz-Land) liegt. Später wurden weitere Gastronomiebetriebe in Waidhofen an der Ybbs eröffnet.

Gründe für die Insolvenz

Die wesentlichen Gründe für die Insolvenz sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, gestiegene Preise und teilweise erhebliche Investitionen. Der KSV1870 betont jedoch, dass nur die drei genannten Unternehmen von den Konkurseröffnungen betroffen sind und nicht die möglichen Franchisegeber.

Thomas Sykora mit Anita Wachter und Andreas Goldberger. ©AP Photo/Votoava