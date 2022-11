Stellenanzeige auf einem Pizza-Karton: Vorarlberger Firmen werden kreativ

Bei Gebrüder Weiss in Lauterach setzt man auf Pizzakartons, um Stellenanzeigen abseits von Zeitung und Internet zu verbreiten.

Bei Gebrüder Weiss in Lauterach und Hydro Extrusions Nenzing setzt man auf die Essensgewohnheiten der Arbeitssuchenden. Die Stellenanzeigen werden auf Pizzakartons gedruckt. Mit dieser Maßnahme wird ein sehr breites Zielpublikum erreicht.

Kreativ gegen Personalmangel

"Wir waren auf der Suche nach einem innovativen Konzept. Die sogenannte Employer Branding Kampagne haben wir dann in Zusammenarbeit mit einer Agentur gestartet. Rund 50.000 Stück wurden gefertigt und bedruckt. Dann haben wir auf Basis einer Liste verschiedene Restaurants ausgesucht, mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Diese haben dann ein gewisses Kontingent erhalten", erklärt Manuel Wunderli, Team Leader Corporate Brand Strategy & Communications bei Gebrüder Weiss.

Spezialanfertigungen

"Die Kartons sind Spezialanfertigungen, weil gewisse Vorgaben zu beachten waren. Einerseits aufgrund von Lebensmitteltechnischen Bestimmungen, was die Farbe betrifft. Andererseits sind die Verpackungen größer als die herkömmlichen Pizzakartons, weil wir die Stellenanzeigen innen aufgedruckt haben wollten", erzählt Manuel Wunderli.

Ziel erreicht

"Wir sind für die Kartons auf eine Agentur zugegangen, welche uns im Projekt von A bis Z begleitet hat. Vom Design, über einen Prototyp bis zur Distribution. Wir haben uns dadurch mehr Aufmerksamkeit für unsere Firma erhofft. Das Ziel war Employer Branding mit der Zielgruppe von potenziellen Bewerbern im Alter von 15 bis 60 Jahren in ganz Vorarlberg", sagt Isabell Ganath von Hydro Extrusions Nenzing über das Projekt. "Viele externe Personen sprechen uns auf die Kartons an. Also, das Ziel haben wir erreicht!"