WKV: Arbeitskräfte sind gesucht

In Vorarlberg werden in allen Branchen Arbeitskräfte gesucht. Die Gründe für den Arbeitskräftemangel sind vielschichtig: die Demografie ist eine der Ursachen, vieles liegt aber auch in der Pandemie begründet.

Vorarlbergs Wirtschaft, geprägt von Top-Unternehmen, Weltmarktführern und innovativen Klein- und Mittelunternehmen, bietet interessante Jobs mit guter Bezahlung. Und doch suchen derzeit alle nach Arbeitskräften. Gefragt sind dabei nicht nur Fachkräfte, gefragt ist auch Personal für weniger qualifizierte Aufgaben. Die offenen Stellen reichen von Hilfsarbeitsjobs bis hin zu höchsten Managementpositionen.

Chancen und Herausforderung

5709 sofort verfügbare offene Stellen waren beim AMS Vorarlberg mit Ende August gemeldet, so viele wie noch nie. Auf jede offene Stelle fallen im Durchschnitt lediglich 1,6 Bewerber(innen). Die Aussichten für einen neuen Job sind für alle Arbeitsuchenden also hervorragend. Doch was für den einzelnen Arbeitsuchenden gut sein mag, ist für die Wirtschaft ein massives Problem. Erst vor Kurzem sahen sich Handel und Gastronomie im Land gezwungen, die Kundschaft um Verständnis für die Personalsituation zu bitten, es hatten sich zuvor Fälle gehäuft, in denen Kund(inn)en mit gröberem Unverständnis auf längere Wartezeiten, geänderte Öffnungszeiten oder reduzierte Angebote reagiert hatten.

Potenziale nützen

Was zu tun ist? Es gibt verschiedene Ansätze. Wirtschaftskammer-Direktor Chris­toph Jenny zufolge habe man zuerst das im Land vorhandene Potenzial bestmöglich zu nützen: „Das muss die primäre Strategie sein.“ Im Rahmen der Fachkräftestrategie seien unterschiedliche strategische Handlungsfelder definiert worden. Erster Aspekt: „Bei den Jungen, in der Lehrlingsausbildung ansetzen und im gesamten Bildungssystem – der Anteil der Risikoschüler(innen) nach der allgemeinen Schulpflicht muss geringer werden.“ Zweiter Aspekt: „Im Erwerbsleben bei den Erwachsenen ansetzen, bei den Mitarbeitenden, sie müssen weiterqualifiziert werden.“ Die Tatsache, dass sich Technologien ändern und die Halbwertszeit von Wissen beständig geringer wird, zeigt, wie wichtig lebenslanges Lernen ist: „Und ich denke, da gibt es schon noch großes Potenzial im Land.“ Dritter Aspekt: „Die Frauenerwerbsquote erhöhen, auch da gibt es großes Potenzial, deswegen kommt einer besseren Kinderbetreuung ja derart große Bedeutung zu, sie erhöht die Wahlmöglichkeit.“ Vierter Aspekt: „Es wird ein ganz wichtiges Thema sein, Mitarbeitende länger in Beschäftigung zu halten. Wenn man da nach Skandinavien blickt, dann sehen wir da auch noch großes Potenzial.“ Auch brauche es Reformen, bspw. beim Arbeitslosengeld, um die Mobilität v. a. von Ostösterreicher(innen) zu erhöhen.