Steirischen Spitäler zählten im Lockdown mehr tödliche Herzinfarkte

Während des Lockdowns sind weniger kardiovaskulär erkrankte Patienten als im selben Zeitraum in den Jahren zuvor in steirischen Spitälern behandelt worden. Zugleich sind allerdings mehr Patienten, die kardiologische Notfälle hinter sich hatten, innerhalb von 14 Tagen im Krankenhaus verstorben.

Mehr Todesfälle durch Herzinfarkt

30 bis 35 Prozent mehr Todesfälle

In den sechs Wochen wurden 226 kardiovaskuläre Patienten aufgenommen, während es in den Jahren zuvor zwischen 267 und 318 Patienten im gleichen Zeitraum waren. Das sind um 23 Prozent bzw. rund 50 weniger aufgenommene Patienten. Von den Aufgenommenen sind 22 Personen bzw. 9,7 Prozent innerhalb von zwei Wochen in den Spitälern an der Erkrankung verstorben. In Zahlen seien das laut Bugger vier bis fünf Menschen mehr als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 gewesen. Auf Österreich würde das für die Zeit des Lockdowns hochgerechnet 30 bis 35 mehr Todesfälle von Patienten mit Herzinfarkt, Lungenembolie und Aortenriss bedeuten, berechnete der Grazer Mediziner.

Betroffene gingen nicht ins Krankenhaus

Der Rückgang der aufgenommenen kardiovaskulären Patienten ist nicht einfach erklärbar. Der Kardiologe geht davon aus, dass sich viele betroffene Patienten in der Zeit des Lockdown selbst bei Infarktsymptomen davor scheuten, sich an die Rettung zu wenden oder ins Spital zu begeben und somit möglicherweise die Situation falsch einschätzten.

(H. Bugger, J. Gollmer, G. Pregartner, D. v. Lewisnk et al.: "Complications and mortality of cardiovascular emergency admissions during COVID-19 associated restrictive measures", Plos One, Sept. 2020)