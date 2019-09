SteinbÃ¶cke wieder auf dem Eis

Mit dem ersten Eistraining startete der HSC in die Pre-Season.

Damit Trainer Heimo Lindner das Verhalten seiner Cracks auch im Spiel beobachten kann, bestreitet der HSC fünf freundschaftliche Testspiele. Das erste Mal den Ernstfall testen die Steinböcke am 20. September in Bad Wörishofen. Das erste Heimspiel in Hohenems findet am 5. Oktober gegen die Devils Ulm statt, bevor am 2. November die neue Meisterschaft in der Tiroler Landesliga beginnt – die Emser starten dabei mit einem Heimspiel gegen die Silz Bulls und am Ende der Saison soll im Herrenried wieder gefeiert werden. MIMA