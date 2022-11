Steinböcke nähern sich der Tabellenspitze

Im Spitzenspiel der Runde in der Ö-Eishockeyliga sicherte sich der SC SAMINA Hohenems einen klaren 6:1-Erfolg gegen Tabellenführer Kufstein.

Hohenems. Das Schlagerspiel der Runde zwischen dem Tabellenzweiten Hohenems und Tabellenführer Kufstein hielt, vor allem im ersten Drittel, alles was es versprochen hatte. Die über 500 Eishockeyfans bekamen ein flottes Spiel geboten und am Ende feierte der SC SAMINA Hohenems einen souveränen 6:1-Erfolg.

Offenes Spiel im Herrenried

Die Emser starteten gleich druckvoll ins Spitzenspiel und Martin Grabher-Meier nutzte gleich eine der ersten richtig guten Möglichkeiten und erzielte in der zweiten Minute die 1:0-Führung für die Emser. Der HSC weiterhin mit guten Chancen und die Dragons standen in der Defensive gut und verlagerten sich zunächst auf Konter. In der 12. Minute waren dann auch die Tiroler erfolgreich und Florian Eder netzte zum 1:1-Ausgleich ein. Es entwickelte sich ein offenes Spiel und beide Teams kamen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Hohenems-Goalie Karlo Škec zeigte gute Saves und gab seinem Team nach dem Ausgleich den nötigen Rückhalt. Noch vor der Pause brachte Marcel Wolf sein Team erneut in Führung und traf zum 2:1-Pausenstand.

Geburtstagskind beschenkte sich mit zwei Treffern

Zu Beginn des Mittelabschnittes waren die Gäste aus Kufstein etwas aktiver, konnten in dieser Phase aber nichts Zählbares verbuchen. Ganz anders agierten die Hausherren und so nutzte Martin Grabher-Meier in der 30. Minute ein Überzahlspiel und erhöhte auf 3:1. Sechs Minuten später beschenkte sich Geburtstagskind Thomas Auer mit dem 4:1 durch einen Rebound und nur 42 Sekunden später netzte Johannes Hehle nach einer kurzen Abwehr von Kufstein-Goalie Patrick Fuchs zum 5:1 ein. 49 Sekunden vor Drittelende sorgte Thomas Auer mit seinem zweiten Volltreffer zum 6:1 für die Vorentscheidung im Spitzenspiel.

HSC kann zu Kufstein aufschließen

Im letzten Abschnitt fielen keine weiteren Treffer und der SC SAMINA Hohenems revanchierte sich eindrucksvoll für die 2:4-Niederlage eine Woche zuvor in Kufstein. Auch in der Tabelle konnten die Emser nun zu den Dragons aufschließen und liegen nur noch einen Punkt hinter den Tirolern. Weiter geht es für das Team von HSC-Coach Bernd Schmidle bereits am kommenden Freitag mit dem Spiel bei den Junghaien in Innsbruck, bevor eine Woche später das Ländle-Derby gegen die VEU im Herrenriedstadion ansteht. MIMA