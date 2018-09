Steinböcke luden zum Sponsorenabend

Der SC Hohenems lud zum fast schon traditionellen Sponsorenabend.

Hohenems In den Räumlichkeiten von Sponsor Wilhelm+Mayer Bau lud der SC Hohenems am vergangenen Freitag seine Sponsoren, Partner und Freunde zu einem gemeinsamen Abend mit einem erfreulichen Rückblick und gleichzeitig einem hoffnungsvollen Blick nach vorne.

Meistertitel für erste und zweite Mannschaft

Zum Auftakt gab Hausherr und Geschäftsführer Johannes Wilhelm den Gästen einen Einblick in das Unternehmen Wilhelm+Mayer Bau und dessen Tätigkeiten. „The voice“ von Hohenems, Thomas Kornetzki führte anschließend souverän durch den Abend und präsentierte dabei auch den erfolgreichen Rückblick auf die vergangene Saison, in welcher sowohl die erste Mannschaft in der Eliteliga, wie auch das zweite Team in der Vorarlbergliga den Titel in die Grafenstadt holen konnten. Aber auch im Nachwuchsbereich konnte an diesem Abend über tolle Erfolge berichtet werden und seit dem letzten Jahr hat der HSC auch eine eigene Damenmannschaft.

Blick nach vorne

Auch Obmann Mike Töchterle und Meistertrainer Heimo Lindner analysierten kurz die abgelaufene Saison, blickten aber gleichzeitig schon auf die bereits laufende neue Spielzeit, wo das Team in der Eliteliga wieder angreifen will. Ein Blick gab es natürlich auch auf die „Baustelle“ Eisstadion Herrenried, wo derzeit noch mit vollstem Einsatz gearbeitet wird. HSC Obmann Töchterle konnte sich an dieser Stelle einen kleinen Anstoss an die Stadt Hohenems nicht verkneifen: „Wir sind der Stadt sehr dankbar für die Sanierung unseres Eisstadions und freuen uns sehr. Ganz glücklich sind wir aber noch nicht – eine Überdachung des Spielfeldes wäre für Alle die perfekte Lösung“, hofft der Vereinschef noch auf weitere Schritte bei der Modernisierung im Herrenried. Ein besonderer Dank ging an diesem Abend aber ganz klar an die Sponsoren und Partner, ohne die eine so erfolgreiche Vereinsarbeit gar nicht möglich wäre. Im Anschluss ließen die Gäste den Abend bei gemütlichem Kennenlernen und interessanten Gesprächen ausklingen und freuen sich schon auf die ersten Spiele im „neuen“ Eisstadion Herrenried in Hohenems.

