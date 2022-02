Steinböcke in Runde der letzten Vier

Der SC Hohenems steht mit einem 13:6-Gesamtscore gegen die Sharks Gmunden im Halbfinale der Ö Eishockey Liga.

Hohenems . Nach dem 6:2 Erfolg vor einer Woche am Traunsee setzten sich Kainz und Co. auch im Heimspiel gegen die Sharks Gmunden durch und fixierten mit einem 7:4 Heimerfolg den Halbfinal-Einzug. Dort treffen die Steinböcke nun auf die Kapfenberger Kängurus.

Im zweiten Viertelfinalspiel gegen die Gmunden Sharks erwischten die Emser einen Traumstart und gingen bereits nach 57 Sekunden durch Daniel Fekete mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Oberösterreich immer wieder über schnelle Gegenstöße gefährlich, doch die Schüsse von Martin Brabec und Manuel Schatzl waren eine sichere Beute für Ems-Keeper Matthias Fritz. So setzte der HSC die weiteren Akzente – nach einem schönen Angriff über die rechte Seite von Pascal Kainz verwertete Manuel Merk in der sechsten Minute aus kurzer Distanz zum 2:0. In der achten Minute verwertete Julian Grafschafter ein schönes Zuspiel von Daniel Fekete mit einem wunderbaren Handgelenkschuss zum 3:0 und drei Minuten später erneut Grafschafter mit einem schönen Treffer zum 4:0. In der 12. Minute Scheibenverlust der Haie und dann ging es wieder ganz schnell – Johannes Hehle „backhand“ zum 5:0 der Emser, gleichbedeutend mit dem Pausenstand nach dem ersten Drittel.