Steinböcke fordern die Crocodiles

Zum Abschluss der ersten Hin- und Rückrunde kommt es am Freitag in Kundl zum Topspiel zwischen den Crocodiles Kundl und Titelträger Hohenems.

Hohenems Die Emser, nach der ersten Saisonniederlage vergangene Woche in Zirl, gehen das letzte Auswärtsspiel vor Weihnachten voll motiviert an. „Gegen Zirl hat es an der Chancenauswertung und im Powerplay gefehlt, dies werden wir gegen Kundl wieder besser machen“, so der Tenor aus der HSC Kabine vor dem Spiel bei den Crocos.