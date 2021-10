Steinbock-Pokal geht an den HSC

Der SC Hohenems konnte am Wochenende das Vorbereitungsturnier zur neuen Saison für sich entscheiden.

Hohenems. Kurz vor dem Start in die neue Eishockey-Meisterschaft konnten die Teams beim Steinbock-Cup im Hohenemser Herrenried-Eisstadion nochmals ihre aktuelle Form prüfen.

Erster Test für HSC Ladies

Im Rahmen des Vorbereitungsturniers auf dem Eis der Kunsteisbahn in Hohenems kam es auch zu den Testspielen der Emser Teams der VEHL3 und 4. Während sich das dritte Team der Steinböcke gegen die Walter Buaba mit 3:12 geschlagen geben mussten, feierte das Team HSC4 einen 6:4 Erfolg gegen die ECB Groundhogs. Auch die Steinbock Ladies testeten das erste Mal für die neue Saison und konnten gegen die Damen der VEU Feldkirch eine tolle Leistung zeigen. Am Ende mussten sich die HSC Damen aber mit 1:4 geschlagen geben, nichtsdestotrotz zeigte sich Coach Michael Kohler zufrieden: „Es haben uns noch einige Spielerinnen gefehlt und daher bin ich mit dem ersten Testspiel zufrieden“, so der Emser Damen-Coach.

Beide Emser Teams im Endspiel

Beim Steinbock-Cup konnten sich im Halbfinale die beiden Teams des SC Hohenems klar durchsetzen. Das Vorarlbergliga-Team sicherte sich mit einem 9:3 Erfolg gegen die Harder Haie den Finaleinzug und die erste Mannschaft der Emser gab sich beim 15:0 Erfolg gegen den SC Feldkirch ebenfalls keine Blöße. Somit kam es am Ende im Finale zum Duell der beiden Hohenemser Teams, wobei sich am Ende die Mannschaft um Trainer Bernd Schmidle gegen die zweite Mannschaft mit 5:1 durchsetzte und sich den Steinbock-Cup 2021 sicherte. Platz drei ging mit einem 6:4 Erfolg gegen Hard an das Team des SC Feldkirch.

Nach einem Jahr Pause wieder Eishockey