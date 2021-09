Steinbock Open-Air im Herrenried steht an

Das erste Septemberwochenende hat im Herrenriedstadion Musik und Fußball zu bieten.

Am Freitag eröffnen „Fish & Schnitzel“ das Openair. Der Name ist Programm: Ein Österreicher und ein Engländer stehen auf der Bühne. Die Band ist eigentlich als Duo entstanden. An diesem Wochenende treten „Fish & Schnitzel“ als Quartett auf. Anschließend steht „Alpenstarkstrom“ auf der Bühne.



Am Samstag macht die Vorarlberger Band „Eagle Alley Strippers“ den Auftakt. Die junge Gruppe hat bereits das Schoren-Rock zum Kochen gebracht. Danach stehen die „Cotton Pickers“ mit Mario Brandl an der Spitze auf der Bühne. Wer beim letzten Openair dabei war, weiß, was diese Band noch draufhat. Die „Cotton Pickers“ haben nichts verlernt! Der krönende Abschluss des Openairs ist den „Spooners“ vorbehalten – nicht nur in Hohenems eine Größe der Musikszene.