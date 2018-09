Steil und steiler

Der Silvretta Montafon Hillclimb führte die Teilnehmer allesamt zur Bergstation Kapell

Es waren rund 100 Teilnehmer am Start, als genau um 11.15 Uhr am vergangenen Sonntag der Start für den Silvretta Montafon Hillclimb am Schrunser Kirchplatz fiel. Allesamt waren sie mit guten Mountainbikes ausgerüstet. Während der jüngste Teilnehmer gerade einmal neune Jahre alt war, zählte der älteste bereits 66 Lenze. Doch allesamt hatten sie etwas gemeinsam, nämlich bei herrlichem Herbstwetter auf die Kapellalpe zu radeln, und das in einer möglichst schnellen Zeit.