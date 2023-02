Steigende Strompreise und die Suche nach Fachkräften

Am Dienstag sind Landeshauptmann Markus Wallner, illwerke-Vorstand Helmut Mennel und Personalberater Christoph Kathan zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Aktuell verrechnet die illwerke vkw 18,65 Cent pro Kilowattstunde Strom. Vorarlberger Haushalte werden sich ab 1. April auf saftige Erhöhungen einstellen müssen. Gegensteuern soll eine Strompreisbremse des Landes. Die Details wurden am Dienstagvormittag in einem Pressefoyer des Landes mit Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Daniel Zadra und den beiden Vorstandsmitgliedern der illwerke vkw Helmut Mennel und Christof Germann präsentiert. Die dadurch aufgeworfenen Fragen, gestellt von VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer und VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch, beantworten der Landeshauptmann und illwerke-Vorstand Mennel am Dienstag in "Vorarlberg LIVE".