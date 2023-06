Steigende Krankentransporte und Humor-Pionier

Der Humor-Experte und Gründer der CliniClowns Dr. Roman Szeliga sowie der Bregenzer Rotkreuz-Dienststellenleiter Andreas Judex sind am Donnerstag bei Moderator Thomas Flax in „Vorarlberg LIVE“ zu Gast.

Sowohl die Generalversammlung als auch der vorliegende Jahresbericht vom Roten Kreuz Vorarlberg machen eines deutlich: Die Zahlen im Krankentransport zeigen konstant nach oben – Tatsachen, die in den kommenden Jahren außerordentliche Herausforderungen mit sich bringen werden, meinte nicht nur Rotkreuz-Vorarlberg-Präsident Dr. Ludwig Summer. Der ÖGK richtete er aus, dass es gerade in punkto Finanzierung starke Partner an der Seite brauche. Wie sich die Arbeit vom Roten Kreuz direkt vor Ort in Bregenz gestaltet und mit welchen Situationen der dortige Dienststellenleiter Andreas Judex und seine Leute umzugehen haben, erfährt man heute um 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.