Steigende HIV-Fälle und Neuausrichtung der AIDS Gala

Der Freitag steht im Zeichen der sexuellen Gesundheit: Am 1. Dezember ist der Welt-Aids-Tag. Am Samstag steigt im Lustenauer Freudenhaus die "Red Ribbon Night". Manuela Köhler, Geschäftsführerin der Aidshilfe Vorarlberg, und Emanuel Wiehl von "proQueer" waren zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

In Vorarlberg sind etwa 260 Menschen HIV-positiv, und in ganz Österreich wird täglich mindestens ein neuer HIV-Fall registriert. Manuela Köhler, die Geschäftsführerin der Aidshilfe Vorarlberg, weist darauf hin, dass viele HIV-Infektionen erst in einem späten Stadium erkannt werden. Dies erhöht das Risiko, dass das Virus unbemerkt weiterverbreitet wird. Zur Prävention und zur Einschätzung des persönlichen Infektionsrisikos bietet die Aidshilfe Vorarlberg Beratungen an.