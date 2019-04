Steigende Einsatzzahlen beim Roten Kreuz

Die Rotkreuz-Abteilung Lustenau vermeldete bei der Jahreshauptversammlung für das abgelaufene Jahr steigende Einsatzzahlen.

Im Vergleich zum Jahr 2017 ist das Einsatzaufkommen der Rotkreuz´ler in Lustenau im vergangenen Jahr um rund 4,3 Prozent angestiegen. So mussten die Rettungsmannschaften insgesamt zu 6.681 Einsätzen ausrücken, wobei 591 Notfälle mit Notarzt und 825 Notfälle ohne Notarzt gezählt wurden. Weiters teilen sich die Einsätze auf in 3.338 Krankentransporte, 77 Behindertenfahrten, 13 Fernfahrten und 1.747 Rettungseinsätze. Insgesamt wurden dabei 7.520 Personen transportiert – das ergibt ein Plus von 237 Einsätzen und 349 Patienten gegenüber dem Jahr 2017.