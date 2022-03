Steigende Einsatzzahlen auch im Jubiläumsjahr

Die Rotkreuz-Abteilung Lustenau blickt auf ein herausforderndes vergangenes Jahr zurück.

Lustenau . Im vergangenen Jahr feierte die Lustenauer Rettungsabteilung ihr 50-Jahr Jubiläum, was allerdings nichts an der Tatsache änderte, dass die Einsatzzahlen weiter gestiegen sind.

Einen weiteren Schwerpunkt des Arbeitsjahres beim Roten Kreuz in Lustenau bilden die Ambulanzdienste. Dabei sind die Rettungskräfte bei zahlreichen Veranstaltungen, wie bei Konzerten am Blauen Platz, im Reichshofsaal oder bei Sportveranstaltungen direkt vor Ort und sorgen so für rasche Hilfe. In Summe wurden im vergangenen Jahr bei zahlreichen Veranstaltungen über 450 Einsatzstunden geleistet, was aufgrund der aktuellen Lage allerdings einen Rückgang von über 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 bedeutet. Dazu kam im vergangenen Jahr auch wieder der mehrtägige Einsatz beim Szene Open Air, bei welchem die diensthabenden Mannschaften in den drei Festivaltagen rund 900 Stunden ehrenamtlich Dienst versehen haben.