Steigende Auftragszahlen in der Bauwirtschaft

Die Vorarlberger Baubranche hat am Freitag von einer "positiven Entwicklung" berichtet.

Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen

Der stellvertretende Innungsmeister Alexander Stroppa hielt dazu allerdings fest, dass er im öffentlichen Hoch- und Tiefbau 2020 entgegen den Einschätzungen der Blitzumfrage mit einer Trendwende rechne. "Zahlreiche öffentliche Bauprojekte stehen kurz vor der Ausschreibung oder sind in der Planung so weit fortgeschritten, dass sie 2020 ausgeschrieben werden", so Stroppa.

Seitwärtsbewegung bei Grundstückspreisen

In Sachen Grundstückspreise gebe es eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau, stellte Günther Ammann, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, fest. "In Vorarlberg schätzen wir derzeit einen Gesamtbedarf von rund 3.200 Neubauwohnungen pro Jahr, davon etwa 400 gemeinnützige Mietwohnungen", so Ammann. Er forderte insbesondere die Anpassung der Wohnbauförderung an die "tatsächlichen Gegebenheiten und Preisniveaus".