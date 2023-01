Steigende Aufgaben – weniger Geld

Der Sulner Voranschlag für das laufende Jahr ist wieder geprägt von sinkenden Einnahmen und Ausgabensteigerungen.

Sulz . Wie bereits in den vergangenen Jahren steht die Gemeinde Sulz weiterhin vor der großen Herausforderung, einbrechende Einnahmen und gleichzeitige Ausgabensteigerungen zu bewältigen. „Uns geht es dabei wie vielen anderen Gemeinden des Landes und während die Aufgaben steigen, sinken die Einnahmen. Vieles davon kann dabei von der Gemeinde nicht gesteuert werden“, so der Sulner Bürgermeister Karl Wutschitz zum Haushalt 2023.

„Für das laufende Jahr haben wir in Sulz ein Budget mit Augenmaß welches vor allem Investitionen in die Daseinsvorsorge beinhaltet“, erklärt Bürgermeister Wutschitz. Der Gemeindehaushalt ist dabei wiederum von steigenden Zahlungen wie an den Landesgesundheitsfond, Sozialhilfe und Beiträge an die Krankenanstalten geprägt, aber auch wichtige Investitionen. Dazu sind 1.256.000 Euro für die Wasserversorgung im laufenden Jahr budgetiert. Darin enthalten auch die Sanierung des Wasserhochbehälters und alter Wasserleitungen. Für die Sanierung des Kindergarten sind im Budget 2023 rund 105.000 Euro vorgesehen und 65.000 Euro sollen in das Musikheim fließen.