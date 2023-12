Steigende Antibiotikaresistenz: Neue hochresistente Bakterienstämme breiten sich rasant aus

Die Verbreitung von hochresistenten Bakterienstämmen stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Behandlung von Infektionen dar. Die Antibiotikaresistenz, eine der größten globalen Gesundheitsbedrohungen und fordert jährlich 1,3 Millionen Todesopfer weltweit.

Die Antibiotikaresistenz, eine der größten globalen Gesundheitsbedrohungen unserer Zeit, fordert jährlich 1,3 Millionen Todesopfer weltweit. Aktuell breiten sich zwei neue, hochresistente Bakterienstämme, bekannt als Klebsiella pneumoniae ST39 und ST323, rasant in Europa aus, insbesondere in griechischen Krankenhäusern. Diese Entwicklung stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Behandlung bakterieller Infektionen dar.

Alarmierende Tendenz: Bakterien trotzen Antibiotika

Vor 95 Jahren revolutionierte die Entdeckung des Penizillins die medizinische Welt, indem bakterielle Infektionen behandelbar wurden. Doch heute sehen wir uns mit einer alarmierenden Tendenz konfrontiert: Eine zunehmende Anzahl von Bakterien entwickelt Resistenz gegen Antibiotika, was die Behandlung von Infektionen erschwert und in vielen Fällen unmöglich macht.

Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) warnt vor den neuen Stämmen von Klebsiella pneumoniae. Diese Bakterien können bei gesunden Menschen harmlos sein, aber bei immungeschwächten Personen schwere Infektionen wie Lungenentzündungen, Harnwegsinfektionen, Bronchitis, Mittelohrentzündungen, Sepsis oder Meningitis verursachen – Krankheiten, die normalerweise mit Antibiotika behandelt werden.

WHO warnt: Antibiotikaresistenz als globale Bedrohung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet die Antibiotikaresistenz als eine der größten globalen Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit. Der Hauptgrund für die rasante Verbreitung ist der übermäßige und oft fehlerhafte Einsatz von Antibiotika. Dies betrifft nicht nur die Humanmedizin, sondern auch die Veterinärmedizin, wo der Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung zur Verbreitung resistenter Bakterien beiträgt. In der EU ist der Einsatz bestimmter antibiotischer Substanzen bei Tieren bereits verboten.