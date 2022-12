Steht der Christbaum schon?

Gehört das "Tännele" schon im Advent ins Wohnzimmer, oder genügt es vollkommen, wenn es am 23. Dezember steht und geschmückt wird? VOL.AT hat sich umgehört, wie es die Vorarlberger damit halten.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wann sollen wir dich bloß aufstellen? Ein Christbaum gehört in den meisten Vorarlberger Haushalten zum Weihnachtsfest dazu wie die Geschenke darunter. Doch es stellt sich die Frage, wann er aufgestellt wird. Das sagen die Vorarlberger.

"Weihnachten ohne Christbaum ist kein Weihnachten"

Dessen ist sich ein Lustenauer ganz sicher. Trotzdem wird er auch bei ihm traditionell erst am 23. Dezember aufgestellt und geschmückt. Beleuchtet wird er, wenn das Christkind kommt. Ähnlich sieht das auch eine weitere Lustenauerin. Ihr Christbaum steht "sicher noch nicht". Für sie muss auch das Aufstellen am 23. eine Zeremonie sein: "Eine Flasche Champagner und dann ist Weihnachten." Einem befragten Götzner reicht auch ein kleiner Baum "mehr Platz habe ich nicht". Dieser steht dafür schon jetzt.

Es lässt sich also sagen, für die meisten hat der Christbaum einen festen Platz in den meisten vorarlberger Wohnzimmern. Wann er aufgestellt wird ist Geschmackssache, auch wenn es viele mit der Tradition halten, den Baum am 23. Dezember aufzustellen.