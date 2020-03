Stayathome – Beitrag leisten, zu Hause bleiben!

Gesundheit geht vor!

Bereits in der Vorwoche hat der ÖFB gemeinsam mit den Landesverbänden auch auf nationaler Ebene die notwendigen Maßnahmen gesetzt und alle (Amateur-) Bewerbe auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Auch der Trainingsbetrieb ist nicht mehr gestattet.

Im SPORT.LAND.NÖ Frauen Cup hätten am 14. und 15. März die Viertelfinal-Begegnungen stattfinden sollen. Eine Woche später, am 21. und 22. März, wären die Planet Pure Frauen Bundesliga sowie die Future League in ihre Rückrunden gestartet.

Ob bzw. wann die Bewerbe wieder aufgenommen werden, kann aktuell nicht abgeschätzt werden.