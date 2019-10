Staufenlauf Dornbirn: Der extremste und härteste Berglauf in den Alpen

Neuerungen der elften Auflage vom Dornbirner Staufenlauf wurden in einer Pressekonferenz bei Intersport Fischer präsentiert.

Wenn am Sonntag, 13. Oktober, 10 Uhr, Karrenseilbahn Talstation, der Erste von 170 Startern die knapp 4 Kilometer Distanz und die 1000 Höhenmeter auf den Dornbirner Staufen in Angriff nehmen wird, werden Lokalmatador Jakob Mayer, der Hohenemser David Aberer und der Tiroler Florian Zeissler den Titel unter sich ausmachen. Sofort nach dem Start der Anmeldung für den Dornbirner Staufenlauf waren alle Starttickets schnellstens vergriffen und die erste Auflage mit den beiden neuen Veranstaltern dem RV Dornbirn und Alpenverein-Jugend ist ausverkauft. Das Budget vom Dornbirner Staufenlauf beträgt mehr als 100.000 Euro. Die Strecke auf den Staufen befindet sich in einem Topzustand, trockene Verhältnisse geben vielleicht Anlauf für einen neuen Streckenrekord. Der mehrfache Sieger und Titelverteidiger, der St. Gallenkircher Skibergsteiger Daniel Zugg kann diesmal nicht an den Start gehen. Der Montafoner befindet sich mit dem österreichischen Skibergsteiger Kader auf einem Trainingslager und ist unabkömmlich. Der Montafoner hat den Rekord mit 36:07 Minuten inne, Jakob Mayer Zweifachsieger seine Bestmarke liegt bei 36:11 Minuten.