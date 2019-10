Staufenlauf: Der härteste Berglauf in den Alpen

Lokalmatador und Laufspezialist Jakob Mayer will bei der 13. Auflage vom Dornbirner Staufenlauf ganz oben stehen und zum dritten Mal gewinnen.

Der Livestream mit Interviews vor dem Start vom Staufenlauf

Es sind nur gut 3,7 Kilometer, aber es warten knapp über 1000 Höhenmeter auf die Athleten. Der Staufenlauf fordert, und das wissen auch die Veranstalter. Die 13. Auflage, am Sonntag ab 10 Uhr, wird neu vom Radfahrverein Dornbirn und Alpenverein Dornbirn organisiert und erlebt eine kleine Revolution. Denn die Teilnehmer werden nicht mehr alle in 30-Sekunden Abständen auf die Strecke geschickt, sondern die Besten werden in diesem Jahr vom Start (Karren-Talstadion) weg heiße Duelle liefern können. So werden die Top-10 in jeweils zwei Fünfer-Gruppen das Rennen aufnehmen. Zu den besten fünf zählen dabei neben den beiden Top-Athleten Jakob Mayer und Andreas Gehrer auch Altachs Konditionstrainer Martin Hämmerle und der Tiroler Bergläufer Florian Zeisler.