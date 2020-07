Stattlich -männlicher Frohgesang seit einem Jahrhundert

Männerchor Koblach feiert runden Geburtstag

Koblach. Seit genau 100 Jahren gehen der Männerchor Frohsinn, oder besser gesagt dessen Mitglieder, der Leidenschaft des gemeinsamen Singens nach. An und für sich wäre das Jahr 2020 vollends durchgeplant gewesen mit Höhepunkten wie dem Jubiläumskonzert und Frühschoppen mit zahlreichen Gastvereinen im Mai, dem Kirchenkonzert im November und dem Adventkonzert im Dezember. Die Corona Pandemie hat nun nicht nur den regelmäßigen Probenbetrieb verhindert – der wird erst im Herbst wieder aufgenommen – sondern auch das Jubiläumsprogramm. Das 100 Jahr Konzert wurde ebenso auf 2021 verlegt wie den Auftritt in der Kirche. Einzig am adventlichen Open Air Reigen, zusammen mit dem Kirchenchor, dem Kinderchor und dem Dreigesang Götzis hält man, aufgrund der Durchführung im Freien fest. Bewegte Zeiten auch für Obmann Alfred Bolter, der so eine Situation in seiner 54-jährigen Mitgliedschaft auch noch nie erlebt hat. Dabei war die zum Jubiläum erfolgte Mitgliederwerbung noch so erfolgreich – insgesamt 14 neue Sänger konnten geworben werden und ergeben so bei der wackeren Sängerschaft eine willkommene Blutauffrischung. Weitere neue Mitstreiter sind aber weiterhin gerne gesehen, wieder ab September jeden Donnerstagabend um 20 Uhr in den Gewölben der Dorfmitte erfolgt der Probenabend, jeder männliche Interessierte – die einzige Frau ist Chorleiterin Gudrun Urban-Nachbaur – ist dazu herzlich eingeladen. Gesungen wird ein breites Spektrum vom Heimatlied, über Schlager bis hin zu klassischer Kirchenmusik, allen voran steht laut Eigendefinition immer die Liebe zum Singen, der Name „Frohsinn“ steht auch gleichzeitig für das Programm.