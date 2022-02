Statt zwei Meter Riese holt die VEU Feldkirch einen neuen Legionär

Im Heimspiel der VEU Feldkirch gegen Spitzenreiter Gröden wird Alberto Pison sein Debüt geben.

Für die VEU hingegen haben die kommenden Spiele schon eine Art Play Off Charakter. Auf Platz Vier gelegen haben die Feldkircher zwar nur 2 Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz, trotzdem sollte man an Linz und Zell dran bleiben und gleichzeitig den Punktepolster zu Wien und Meran behalten. Gegen die starken Südtiroler wollen die Feldkircher nach der Auswärtsniederlage in Linz wieder auf dei Erfolgsspur zurück finden.

Die BEMER VEU Feldkirch ist nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und tauscht den auf Try Out Basis engagierten Jesper Eriksson gegen den dänischen Stürmer Alberto Pison. Alberto wird morgen in Feldkirch eintreffen und wenn alle Formalitäten geklärt werden können, kann er bereits am Donnerstag zum Einsatz kommen.

Auch Jonas Kail ist wieder genesen und einsatzbereit. Dafür ist ein Einsatz von Patrick Stückler fraglich. Weiterhin rekonvaleszent ist Adrian Rosenberger.