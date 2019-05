Startup PillBase: Im Herbst folgt das nächste Produkt

Das Vorarlberger Startup hat seit einem Monat sein Pillenmanagement-System auf dem Markt. Bisher laufe es besser als erwartet, im Herbst will man bereits nachziehen.

Vor rund einem Monat wurde die Folge des Business-Angels-Format ausgestrahlt, wir wollten erfahren was sich seitdem getan hat. Derzeit arbeiten die beiden vor allem daran, PillBase in die Apotheken zu bekommen. Die Verkaufszahlen seien bisher besser als erwartet, berichten sie gegenüber VOL.AT. Sie würden stark von der Unterstützung und dem starken Vertriebsnetz von Mediashop profitieren. Nach den ersten Erfolgen will das Vorarlberger Startup jetzt einen langfristigen Erfolg sichern. Gleichzeitig arbeiten die beiden schon am nächsten Produkt, das im Herbst kommen soll. (VOL.AT)