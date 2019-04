PillBase® bei 2 Minuten 2 Millionen erfolgreich

Zwei Vorarlberger haben das weltweit erste modulare Medikamentenmanagement-System entwickelt

Lustenau Das Startup von Claudio Errico und Simon Brei war am 2.Aril in der Puls 4 Startup Show 2 Minuten 2 Millionen zu sehen. Das junge Unternehmen richtet sich an alle Menschen, die mehr als ein Medikament einnehmen müssen. Die kompakte Pillenbox vereint Medikamentenaufbewahrung mit Wochen-Dispenser und Halterungen für wichtige medizinische Unterlagen wie Arztbriefe, Notfallkontakte oder die E-Card. Im Millenium Park konnte die Sendung via Live-Stream verfolg werden.