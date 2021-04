Startup Nuffinz bei 2 Minuten 2 Millionen auf Puls4

Pitch: Nuffinz-Gründer Andreas Gähwiler ist am Dienstag, ab 20:15 Uhr in der Startup-Show "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls4 zu sehen.

Noch vor kurzem berichtete der Bregenzer Startup-Gründer Andreas Gähwiler bei der Digitalkonferenz „IAW - Interactive West“ wie das Geschäftsmodell von Nuffinz auf einer einfachen Idee fußte: „Wir wollten Shorts kreieren, die man zum chillen tragen kann - beispielsweise nach dem Kitesurfen, wie in meinem Fall. Die Shorts sollten sich anfühlen, als trage man lediglich ein Handtuch um die Hüften. Einfach, weil sie so bequem sind. Deshalb auch unser Hashtag #freeyourballs, den wir durchaus ernst meinen, aber natürlich auch mit einem Augenzwinkern betrachten. Generell ist uns wichtig: Alles, was wir produzieren ist nachhaltig & fair sowie aus 100 Prozent organischer Bio-Baumwolle”.