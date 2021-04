Nuffinz: Vorarlberger Start-up bei "2 Min 2 Mio"

Das Vorarlberger Fashion-& Lifestyle-Label für Männer “Nuffinz” ist bei der PULS 4-Startup-Show „2 Minuten 2 Millionen” zu Gast.

“Über den Ausgang des Pitches möchte ich bis zur Ausstrahlung am 27. April noch nichts verraten, aber ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass wir unter dem Investoren-Team neue Fans gefunden haben“, gibt Nuffinz-Gründer Andreas Gähwiler einen kleinen Vorgeschmack auf die Sendung.

Shorts für alle, die #freeyourballs lieben

Erst vor wenigen Wochen erzählte Andreas Gähwiler bei der Digitalkonferenz „IAW - Interactive West“, dass bei der Gründung des Labels im Jahr 2018 das Geschäftsmodell von Nuffinz auf einer einfachen Idee fußte: „Wir wollten Shorts kreieren, die man zum chillen tragen kann - beispielsweise nach dem Kitesurfen, wie in meinem Fall. Die Shorts sollten sich anfühlen, als trage man lediglich ein Handtuch um die Hüften. Einfach, weil sie so bequem sind. Deshalb auch unser Hashtag #freeyourballs, den wir durchaus ernst meinen, aber natürlich auch mit einem Augenzwinkern betrachten. Generell ist uns wichtig: Alles, was wir produzieren ist nachhaltig & fair sowie aus 100% organischer Bio-Baumwolle”.