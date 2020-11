Startschuss in neue Käsezukunft

Sennerei Schnifis startet Bau des neuen Käsekellers.

Schnifis. Mit dem offiziellen Spatenstich zur Errichtung des neuen Käsekellers will die genossenschaftliche Sennerei Schnifis, die bisherige Erfolgsgeschichte manifestieren und künftig weiter ausbauen. Was als kleiner Zusammenschluss von Landwirten aus der Dreiklang Region zur gemeinsamen Verarbeitung zu verschiedenen Milchprodukten begonnen hat und dann 2004 mit der Runderneuerung des Sennereigebäudes einen enormen Schritt zur Professionalisierung und Vermarktung erfahren durfte, erlebt nun mit dem neuen Käsekeller einen weitern Meilenstein. Bisher wurde der Käse an bis zu sechs verschiedenen Standorten – verteilt in ganz Vorarlberg – gelagert und gereift. Der Erfolg am Markt, so zeigen die Absatzzahlen immer weiter nach oben, die unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse an den Standorten, die eine gleichhaltende Qualität stets schwierig gestalten und nicht zuletzt die Umwelt – und Kostenaspekte durch Transport und Disposition haben den Entschluss zu einem Neubau reifen lassen wie ein guter Bergkäse der Sennerei.