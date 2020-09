RHC Dornbirn in Diessbach mit schlechten Vorzeichen.

Dornbirn. Für den RHC Dornbirn erfolgt an diesem Samstag der Startschuss in die neue Saison. Erstmals seit Monaten dürfen sich die Herren um Neo-Coach Francesco Dolce wieder offiziell im Wettkampf-Modus messen. Mit verändertem Kader gegenüber letzter Saison fahren unsere Spieler gewillt nach Diessbach, doch die Vorzeichen sind denkbar schlecht. Neben Stefan Sahler (Handverletzung) kämpft sich Sebastian Mostögl (Nasenoperation) wieder langsam in den Kader zurück. Dazu müssen drei Spieler wegen Absonderungsmaßnahmen der BH bis einschließlich 19. September zuhause bleiben und dies obwohl die COVID-19 Test allesamt negativ waren. Es gibt also keinen Grund zur Beunruhigung, dennoch kommt dieses Schreiben zu einem äußerst schlechten Zeitpunkt und zwingt uns gesunde Spieler zuhause zu lassen.